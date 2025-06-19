В МИД призвали Италию принести извинения за слова об ударе по Кремлю

Россия ожидает официальных извинений от итальянской телекомпании Rai за призыв ее журналиста нанести удар по Кремлю. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

По словам дипломата, как минимум, Россия ждет извинений от Rai, в лучшем случае — от официальных лиц Италии. Итальянские власти должны сказать, что произошедшее, «такая разнузданность и такая вседозволенность» — «не норма» для республики, добавила Захарова.

На прошлой неделе директор Rai, бывший телеведущий Марко Фриттелла прокомментировал пост в социальной сети Х, где говорилось о якобы одновременном присутствии в России президента Владимира Путина, бывшего президента Сирии Башара Асада и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Фриттелла написал, что «достаточно было бы одной точной ракеты», чтобы уничтожить названных политиков. Впоследствии журналист удалил свой пост.

Италия высказалась об ударах по России

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.