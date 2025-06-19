Захарова: вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила на полях ПМЭФ, что потенциальное вступление Армении в ЕС противоречит её участию в ЕАЭС.

Об этом пишет РИА Новости.

«Потенциальное вступление Армении в ЕС действительно несовместимо с членством республики в ЕАЭС», — заявила Захарова во время брифинга на ПМЭФ.

По словам Захаровой, российская сторона уже ранее указывала на это противоречие.

Она также заявила, что преимущества евразийской интеграции для Еревана «неоспоримы и реальны» и не сопоставимы с «пустыми обещаниями Брюсселя».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и Евросоюза.