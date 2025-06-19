Песков: появление Путина в «Простоквашино» не требует согласования с Кремлем

Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма «Простоквашино» не требует согласования с Кремлём.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это, конечно, не надо согласовывать», — заявил он.

Песков назвал Путина неотъемлемой частью жизни России.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу Путина положительно оценили 82% россиян.