Захарова отреагировала на слова Зеленского об украинских детях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о предложении со стороны РФ обменять украинских детей на российских военных циничной ложью, призванной подорвать стамбульский переговорный процесс.

Она обратила внимание на слова Зеленского на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, которая проходила 16 июня в Вене, о якобы поступившем от России предложении по обмену, которое нарушает все нормы международного права.

"Он заявил, что Россия якобы предлагала менять украинских детей на российских военных. То, что он находится в состоянии странном, мы это периодически видим уже по видеоматериалам, но так врать. <…> Это же откровенная, циничная, страшная ложь, - отметила дипломат на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). - Наверное, опять же, направленная на подрыв стамбульских процессов, посреднических усилий тех стран, которые способствуют этому процессу".

Россия и Украина обменялись военнопленными

При этом Захарова указала на несовпадение в количестве изначально названной Киевом цифры пропавших украинских детей с ее итоговым показателем.

"Если 339 только имен было передано, чего уж придумывать-то еще, что кто-то ему какие-то там условия ставил и на что-то предлагал менять, - заметила она. - Лучше бы объяснил, почему за несколько месяцев буквально цифра с 20 тысяч детей вдруг мутировала в 339".

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.