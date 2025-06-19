В России выбрали сторону в конфликте Ирана и Израиля

Россия занимает сторону мира в конфликте Ирана и Израиля, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что Москва хочет помочь странам не военным путем, а путем погашения противостояния.

«У нас есть соглашение с Ираном, есть определенные отношения с Израилем. И мы стараемся сделать все, чтобы погасить этот конфликт, прикладываем к этому все усилия, — сказал политик. — Надеюсь, в конечном итоге усилия увенчаются успехом».

Чепа уточнил, что у России и Ирана нет соглашения, которое обязывало бы Москву оказывать военную помощь Тегерану в подобной ситуации. Тем не менее, подчеркнул депутат, Россия считает необходимым добиваться урегулирования в регионе, потому что конфликт там чреват серьезными угрозами для всего мира.

«Если вдруг нам все же придется выбирать какую-то сторону, выбирать нужно сторону мира. И убеждать в такой необходимости всех остальных», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В Кремле высказались о помощи Ирану

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Иран не запрашивал военную помощь у России, однако Москва поддерживает Тегеран. Он уточнил, что в договоре, который есть у страны с Ираном, нет положения о военной взаимопомощи в подобных ситуациях.