Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства в боевые действия против Ирана, это чревато неконтролируемыми последствиями.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).