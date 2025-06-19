Захарова: РФ предостерегает США от вмешательства в боевые действия против Ирана
Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства в боевые действия против Ирана, это чревато неконтролируемыми последствиями.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказал она.