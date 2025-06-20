Путин отметил, что Чечня хорошо развивается

Чеченская Республика демонстрирует хорошее развитие, это отмечают в том числе иностранные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

"Некоторые наши коллеги, например наш гость из Бахрейна (командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа - прим. ТАСС) говорил, что был только что в Чеченской Республике и видел, как республика развивается. Действительно все это на примере Чечни видно очень хорошо", - сказал президент.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.