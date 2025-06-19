В России предложили передать регионам право продажи никотина

На заседании комитета по охране здоровья в Государственной Думе была выдвинута идея о передаче регионам права регулировать продажу продукции, содержащей никотин. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников, передает РИА Новости.

Обсуждался вопрос о введении ограничений на время, место и условия торговли, как это уже было сделано в отношении алкогольной продукции. В частности, предлагалось расширить зону запрета на продажу таких товаров рядом со школами и другими социальными учреждениями, отметил собеседник агентства.

Жестянников отметил, что эта тема крайне важна для Вологодчины и других субъектов. По его словам, губернатор Георгий Филимонов неоднократно поднимал вопрос о необходимости таких изменений в законодательстве.

«Регионы лучше знают свои особенности и должны иметь возможность оперативно реагировать на вызовы, связанные с охраной здоровья граждан, особенно молодежи», — подчеркнул спикер.

Он сообщил, что ситуация с потреблением вейпов и электронных сигарет становится все более серьезной. За последние пять лет количество пользователей таких устройств в России увеличилось в 46 раз и достигло 5,3 миллиона человек. В некоторых регионах, таких как Чукотский автономный округ и Магаданская область, более половины курильщиков перешли на электронные сигареты. В Вологодской области около 30 тысяч человек используют вейпы.