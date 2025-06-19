Песков оценил сравнение внутренних процессов в США с «перестройкой» в СССР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РБК на полях ПМЭФ высказал своё мнение по поводу сравнения внутренних процессов в США с «перестройкой» в СССР.

По его словам, у данных процессов «разный генезис».

«Я скорее не соглашусь с вами. Злость разный генезис, как говорится, всего происходящего. Вряд ли можно сравнивать Америку с Советским Союзом конца 80-х годов», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля также подчеркнул, что всё происходящее в Соединённых Штатах — внутренне дело США.

Ранее в США по всей стране прошли протесты против политики американского президента Дональда Трампа.