Песков оценил сравнение внутренних процессов в США с «перестройкой» в СССР
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РБК на полях ПМЭФ высказал своё мнение по поводу сравнения внутренних процессов в США с «перестройкой» в СССР.
По его словам, у данных процессов «разный генезис».
«Я скорее не соглашусь с вами. Злость разный генезис, как говорится, всего происходящего. Вряд ли можно сравнивать Америку с Советским Союзом конца 80-х годов», — цитирует его РИА Новости.
Представитель Кремля также подчеркнул, что всё происходящее в Соединённых Штатах — внутренне дело США.
Ранее в США по всей стране прошли протесты против политики американского президента Дональда Трампа.