Песков раскрыл позицию Путина по конфликту Ирана и Израиля
Президент России Владимир Путин уверен в возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Даже в условиях сложнейшего конфликта между Израилем и Ираном Путин считает, что возможно урегулирование вот этого огромного количества нюансов», — отметил представитель Кремля.
По мнению Пескова, урегулирование конфликта требует времени, усилий и доброй политической силы, однако диалог необходим.