Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас, назвала заколдованной для политиков Евросоюза цифру 360.

Дипломат обратила внимание на слова Каллас, которая сказала, что "Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности".