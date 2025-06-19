Захарова назвала "заколдованной" для ЕС цифру 360, комментируя слова Каллас
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас, назвала заколдованной для политиков Евросоюза цифру 360.
Дипломат обратила внимание на слова Каллас, которая сказала, что "Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности".
"По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра (намек на оговорку бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая хотела сказать о "развороте на 180 градусов" - прим. ТАСС)", - написала дипломат в своем Telegram-канале.