Песков назвал условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Положение Украины может сильно ухудшиться, если Киев откажется от продолжения переговоров. Такое мнение в четверг, 19 июня, выразил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с руководителями международных информагентств.

Также президент подчеркнул, что условия, которые Украина предлагала три года назад в Стамбуле, были намного выгоднее.

— Сейчас ситуация поменялась. Сейчас они такие, какие есть. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону, — высказался глава РФ.

Кроме того, Путин посоветовал украинской стороне как можно скорее достичь договоренностей, пока не стало слишком поздно.

— Не надо тянуть, надо садиться и договариваться, — цитирует его слова «Комсомольская правда».

Трамп высказался об Украине за три минуты до разговора с Путиным

Помимо этого, Путин заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, однако он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.