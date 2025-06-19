«Дочкам подарю»: Песков признался, что приобрел бы Лабубу с собственным лицом

Взял бы пару игрушек Лабубу с собственным лицом. Признался в четверг, 19 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что подарил бы такие игрушки своим дочкам, передает Telegram-канал ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков назвал игрушку с его лицом «чудоватой». Помимо Пескова, среди выбранных государственных деятелей оказались председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, после популярности игрушки в Сети призывали ее запретить из-за того, что она может пагубно влиять на психику детей. В свою очередь глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что популярную игрушку не следует запрещать, а вместо этого необходимо сосредоточиться на продвижении традиционных образов и их правильной презентации.

«Вечерняя Москва» рассказала, что представляют собой игрушки Лабубу, почему они стали популярными и сколько они стоят. Также «ВМ» узнавала у стилиста, портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением.