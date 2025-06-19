В Турции высказались о дате переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта зависит от готовности сторон к встрече. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Проведение следующей встречи представителей России и Украины после 22 июня в Стамбуле зависит от готовности сторон», — заявил агентству турецкий дипломатический источник.

По его словам, Турция надеется на то, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте и новые переговоры Москвы и Киева могут пройти после 22 июня.

Кроме того, стало известно, что к следующей встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле все готово.