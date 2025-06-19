Назван главный ответ Путина на встрече со СМИ

Ответ президента России Владимира Путина о ситуации в Иране стал главным на встрече российского лидера с иностранными СМИ.

Такое мнение выразил Директор по международным связям испанского агентства Efe Хосе Мануэль Санс Минготе в разговоре с РИА Новости.

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике», — заявил журналист.

Минготе также назвал ответы Путина интересными, подчеркнув при этом, что они были лаконичными.

Песков объяснил, почему Путин встретился со СМИ поздно

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему встреча Путина со СМИ началась поздно. Он отверг предположения о том, что Россия хотела транслировать ответы российского лидера для западных стран. Пресс-секретарь заявил, что Кремль не подстраивается под Запад. Песков уточнил, что до встречи Путин работал и не мог провести ее раньше.