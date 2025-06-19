Захарова: тенденции в Европе говорят о недоверии общества к собственным СМИ

Тенденции в европейских странах указывают на сложившееся глубокое недоверие населения к собственным средствам массовой информации (СМИ), при этом растет интерес к российским, турецким, арабским источникам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Тенденции в самой Европе говорят о глубоком недоверии населения этих стран к собственным средствам массовой информации. И все чаще жители стран Европы ищут информацию за пределом привычных медиаплатформ. Растет интерес к российским, турецким, арабским, латиноамериканским источникам", - сказала дипломат на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку".

Как указала Захарова, западная информационная среда часто радикализирована и идеологизирована, в то время как СМИ стран - участниц БРИКС стремятся оставаться в рамках объективности, баланса, уважения к национальной специфике.

"Мы есть, мы состоялись, мы разные, мы свободные, мы действуем по закону, мы действуем в соответствии с морально-этическими нормами, которые для журналистики не менее актуальны, чем закон и нормы закона, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - И в этой связи особенно важны усилия по консолидации информационного сотрудничества внутри БРИКС, о чем мы регулярно говорим".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.