Песков объяснил, почему Путин встретился со СМИ поздно

Российский лидер Владимир Путин пришел на встречу с руководителями международных информационных агентств поздно, из-за того что работал до этого времени. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее в Сети появились слухи о том, что глава РФ опоздал из-за желания транслировать встречу «на Запад», в рабочее время США.

— Под Запад мы никогда ничего не подгоняем. Это им надо подгонять под нас, — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

До этого Путин заявил, что личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским возможны, однако он сомневается в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств глава РФ отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.

На той же встрече российский лидер выразил мнение, что положение Украины может сильно ухудшиться, если Киев откажется от продолжения переговоров. Кроме того, Путин добавил, что условия, которые Украина предлагала три года назад в Стамбуле, были намного выгоднее.