Президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума заявил, что ситуация для Киева может ухудшиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной, однако возникает вопрос — кто теперь будет подписывать возможные договоренности, учитывая сомнения в легитимности украинской власти после окончания полномочий Владимира Зеленского.

«Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — сказал Путин.

По словам главы государства, Россия заинтересована в завершении конфликта — как можно скорее и желательно мирным путем.

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Говоря о возможности личной встречи с президентом Украины, Путин отметил, что вопрос в «легитимности» украинской власти, и что он готов встретиться «даже с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы».