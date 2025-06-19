Путин объяснил, почему Россия не нападет на НАТО

Россия не воспринимает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для обеспечения своей безопасности.

Об этом в среду, 18 июня, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств.

— Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, — заявил президент.

Он также отметил, что российские вооруженные силы и оборонный потенциал постоянно развиваются и модернизируются, передает «КП».

Однако Европа придерживается другого мнения. Так, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил мнение, что учения в Балтийском море, которые активно проводит НАТО, демонстрируют подготовку объединения к потенциальному конфликту с Россией.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что на учениях около российских границ НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области. Он отметил, что альянс проводит масштабные тренировки вблизи границ России второй год подряд.