Захарова раскрыла ожидания России от США
Россия ждет от США предложений по продолжению консультаций касаемо устранения «раздражителей» в отношениях стран, контакты о возможности проведения новых встреч идут.
Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
«У нас с американской стороной на данный момент существует, можно сказать, определенный механизм двусторонних консультаций. Прошло уже два раунда подобных встреч по устранению "раздражителей" в отношениях стран (...). Вот сейчас должен был пройти третий раунд, но, к сожалению, США заявили, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них других предложений», — рассказала дипломат.