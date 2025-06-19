Захарова раскрыла ожидания России от США

Россия ждет от США предложений по продолжению консультаций касаемо устранения «раздражителей» в отношениях стран, контакты о возможности проведения новых встреч идут.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.