Захарова обозначила ситуацию с Афганистаном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском экономическом форуме заявила РИА Новости, что Россия признает действующие власти Афганистана "в свое время".

"Российская сторона проинформировала афганские власти о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, ожидаем прибытия его в Россию", - сказала дипломат.

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность "Талибана" (движение внесено в список террористических организаций) в стране - это позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом. До этого афганская сторона заявляла, что такая мера отвечает интересам как Москвы, так и Кабула. Как в РФ относятся к решению Верховного суда и как это скажется на ее отношениях с Афганистаном, разобралась "Газета.Ru".

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он посвящен теме "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, подтвердили свое участие. Страной - гостем форума станет Королевство Бахрейн.