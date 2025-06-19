В МИД пообещали ответить на преследование российского журналиста в ФРГ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявил, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять в отношении них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова в ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова призвала перевести эту информацию на немецкий язык и распространить, чтобы для журналистов из Германии, которые сейчас находятся в России, ответные меры не были новостью.

Ранее полиция Германии нагрянула в берлинскую квартиру семьи Феоктистова и отобрала паспорта у его жены и маленькой дочери. До этого российского журналиста не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, хотя власти ФРГ предписали ему покинуть страну до 19 августа.