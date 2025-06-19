Путин рассказал о танках ФРГ на территории России

Президент России Владимир Путин подтвердил факт применения немецкой военной техники в Курской области — регионе, который Германия признает российской территорией. Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых СМИ, трансляция велась на платформе "Смотрим".

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"Немецкая техника была в Курске. На российской земле, включая территории, которые Берлин однозначно считает частью РФ", — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте. На встрече с журналистами в рамках ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве.

Президент рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию встречи.