Путин: при нелегитимном президенте Украины вся система власти такая же

Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума сказал, что если первое лицо страны нелегитимное, вся система власти на Украине становится такой же.

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"Подпись [на документах по итогам переговоров. - "Газета.Ru"] должна стоять легитимных властей, иначе придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем", - сказал российский лидер.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В конце мая 2025-го глава МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное соглашение между РФ и Украиной, если украинский президент его подпишет. Министр отметил, что Путин "очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского". По мнению российского лидера, на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, поскольку в их конституции "есть всякие варианты".