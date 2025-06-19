Путин: мир капитально меняется

Российский президент Владимир Путин заявил о кардинальных переменах в мире. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств.

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«Мир капитально меняется, кардинальным образом. Дело не только в количестве народонаселедния. Дело в том, что все эти страны и экономики этих стран достаточно быстрыми темпами преображаются», - отметил Путин.

По словам российского лидера, сама структура экономики стран Азии меняется. Там растет совокупный ВВП и повышается уровень образования населения. По мнению Путина, эти государства выходят на серьезные позиции в мире и будут бороться за то, чтобы достичь хорошего уровня доходов населения.

Ранее в ходе встречи президент РФ отметил, что интерес к китайскому языку среди россиян растет. Он рассказал, что его внучка свободно владеет китайским, поскольку ее воспитательница из Пекина.