Путин: мир капитально меняется
Российский президент Владимир Путин заявил о кардинальных переменах в мире. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств.
«Мир капитально меняется, кардинальным образом. Дело не только в количестве народонаселедния. Дело в том, что все эти страны и экономики этих стран достаточно быстрыми темпами преображаются», - отметил Путин.
По словам российского лидера, сама структура экономики стран Азии меняется. Там растет совокупный ВВП и повышается уровень образования населения. По мнению Путина, эти государства выходят на серьезные позиции в мире и будут бороться за то, чтобы достичь хорошего уровня доходов населения.
Ранее в ходе встречи президент РФ отметил, что интерес к китайскому языку среди россиян растет. Он рассказал, что его внучка свободно владеет китайским, поскольку ее воспитательница из Пекина.