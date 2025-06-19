Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит принудительный и массовый характер. Об этом сообщает «Газета.ру».

По его словам, в ВСУ сильно увеличивается число дезертиров, а планы Украины «18-летних мальчишек забирать» в армию провалились. «ВСУ укомплектованы на 47 процентов, а штурмовые подразделения и того меньше, и что дальше?» — заявил политик.

Ранее источник в пророссийском подполье Николаева заявил, что программа по мобилизации молодежи на Украине провалилась. По его словам, все ждут не добровольной, а принудительной мобилизации для категории 18-24, и только единицы ведутся на деньги и подписывают контракт.

До этого газета Berliner Zeitung сообщала, что на Украине задумались о мобилизации женщин в армию из-за больших потерь личного состава.