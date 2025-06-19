Пушков: Слова Каллас о "360 градусах" демонстрируют рост градуса невменяемости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков иронично прокомментировал очередное заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

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Ранее в ходе выступления в Европарламенте Каллас заявила о якобы исходящей от России "360-градусной угрозе миру".

"У европолитиков прямо мания какая-то насчет 360 градусов", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что экс-глава МИД Германии Анналена Бербок призывала Запад развернуться на 360 градусов, что, по словам Пушкова, потрясло всех своей глупостью.

Теперь Каллас обнаружила 360-градусную угрозу со стороны России, добавил сенатор.

Президент Франции Эммануэль Макрон обходится без градусов, отметил Пушков, зато уже видит "русских военных у самых ворот Парижа".

"Градус невменяемости у них явно растет", - резюмировал глава комиссии Совфеда.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Каллас отстранили от разработки стратегических документов из-за отсутствия у нее минимального политического интеллекта.