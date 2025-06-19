Пушков: Слова Каллас о "360 градусах" демонстрируют рост градуса невменяемости
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков иронично прокомментировал очередное заявление главы евродипломатии Каи Каллас.
Ранее в ходе выступления в Европарламенте Каллас заявила о якобы исходящей от России "360-градусной угрозе миру".
"У европолитиков прямо мания какая-то насчет 360 градусов", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что экс-глава МИД Германии Анналена Бербок призывала Запад развернуться на 360 градусов, что, по словам Пушкова, потрясло всех своей глупостью.
Теперь Каллас обнаружила 360-градусную угрозу со стороны России, добавил сенатор.
Президент Франции Эммануэль Макрон обходится без градусов, отметил Пушков, зато уже видит "русских военных у самых ворот Парижа".
"Градус невменяемости у них явно растет", - резюмировал глава комиссии Совфеда.
Ранее Алексей Пушков заявил, что Каллас отстранили от разработки стратегических документов из-за отсутствия у нее минимального политического интеллекта.