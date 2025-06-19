Донецкая и Луганская народные республики имели право на отделение от Украины, и после "прецедента Косова" не обязаны были спрашивать мнение Киева. На это указал президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины, Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и Устава ООН они имели на это право, - отметил Путин. - В ходе этого процесса обязана была эта часть страны спросить разрешение у центральных властей, у Киева, или нет? Нет. Есть решение Международного суда ООН, согласно которому, это был прецедент, созданный Косовом, Международный суд ООН прямо записал: "Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям".

Говоря о прецеденте Косова, российский лидер указал, что западные страны тогда "оказали достаточно серьезное давление" на Международный суд ООН. "Сами все своими руками сделали", - подчеркнул Путин.

Он указал, что аналогичные правила должны применяться и в отношении ДНР и ЛНР. "Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других - вот ключевое звено", - объяснил глава государства.

Президент РФ также обратил внимание, что российские власти восемь лет не признавали независимость ДНР и ЛНР, "терпели и пытались договориться" с Киевом, но по итогу все же признали их. После этого, напомнил Путин, Россия заключила с Донецкой и Луганской народными республиками договор о взаимопомощи. "В рамках этого договора, который мы ратифицировали парламентом, мы обязаны были оказать им помощь, в том числе и военную. Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали", - добавил российский лидер.

О статусе Косова

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 г. и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. До настоящего момента из 27 стран ЕС Косово не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия, Румыния. Вместе с тем Брюссель оказывает интенсивное давление на Белград, подталкивая его к признанию суверенитета края, что снимет основания для его непризнания странами Евросоюза и откроет возможности для начала процесса его интеграции в ЕС отдельно от Сербии.

Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что приемлемого для сербов решения косовского вопроса не существует. Он также сообщал, что власти в Приштине хотят изгнать сербское население из автономного края Косова и Метохии, но Белград не допустит этого.