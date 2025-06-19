Путин заявил, что не хочет даже обсуждать возможность убийства аятоллы Хаменеи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что даже не хочет обсуждать возможность убийства Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос: "Я даже обсуждать такой возможности не желаю", - сказал он, отвечая на вопрос, какой будет реакция России при ликвидации аятоллы Израилем.

Главный редактор информации по Европе AFP Карим Тальби отметил, что подобная возможность "уже откровенно обсуждается" президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Я все это слышал, но я даже обсуждать этого не хочу", - ответил Путин.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

Ранее президент США заявил, что планов устранения верховного лидера Ирана в настоящее время нет, при этом он потребовал от него "безоговорочной капитуляции" и добавил, что иранский лидер представляет собой легкую цель.