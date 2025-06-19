Путин: РФ восемь лет терпела ситуацию вокруг Донбасса и пыталась договориться

Россия восемь лет пыталась достичь договоренности для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"На юго-востоке люди не признали этот переворот [на Украине 2014 года]. Вместо того, чтобы с ними договариваться, против них начали применять армию. Мы на это смотрели, пытались достичь договоренности восемь лет. Это же не пять дней. Восемь лет пытались договориться между киевскими властями, первичным источником власти которых является госпереворот, и тогдашним юго-востоком Украины", - сказал он.

"В конце концов, нынешние власти [Украины] заявили, что их ничего не устраивает в Минских соглашениях, то есть выполнять их они не будут", - отметил президент РФ.

При этом Владимир Путин добавил, что на территории Украины продолжаются притеснения РПЦ и русскоязычных людей. "Восемь лет мы терпели, понимаете? Людей-то жалко, там восемь лет над ними издевались. И над Русской православной церковью издеваются до сих пор, и над русскоязычным населением издеваются. Все делают вид, что ничего не замечают. В конечном итоге мы приняли решение положить конец этому конфликту. Да, используя наши вооруженные силы", - сказал он.