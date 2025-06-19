Путин: споры между Россией и Белоруссией идут нон-стоп

Споры между Россией и Белоруссией идут нон-стоп, но стороны всегда находят решения.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями и представителями международных информационных агентств на ПМЭФ.

RT ведёт прямую трансляцию.

«У нас есть вопросы, по которым мы спорим, причём эти споры идут нон-стоп, на постоянной основе... Но в конечном итоге мы все находим решения всегда, потому что мы искренне стремимся к поиску», — рассказал Путин.

Он выразил уверенность, что ситуация будет развиваться так и в дальнейшем.

В конце мая Путин и президенты Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили двустороннюю повестку и международную обстановку.