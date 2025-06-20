В Кремле оценили высказывания Трампа о Путине

Россия толерантно относится к высказываниям президента США Дональда Трампа о президенте РФ Владимире Путине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что Москва ожидает от главы Белого дома взаимности в этом вопросе.

Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

В мае Трамп заявил, что если бы он вновь не стал президентом США, то с Россией якобы произошло бы «очень много плохих вещей».

«И я говорю о действительно ОЧЕНЬ ПЛОХИХ вещах. Он играет с огнем!» — отметил глава государства.

При этом, рассказывая об итогах телефонных переговоров с Путиным, американский лидер назвал его «очень мудрым и хитрым человеком». В другой раз Трамп заявил, что Путин является твердым и очень сильным политиком, добавив, что его российский коллега «очень серьезно настроен» положить конец украинскому кризису.