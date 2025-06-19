Первичным источником власти киевского режима является госпереворот, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями и представителями международных информационных агентств на ПМЭФ.

RT ведёт прямую трансляцию.

Он рассказал, что бывший госсекретарь США Виктория Нуланд сама признавалась, что на госпереворот на Украине было потрачено $5 млрд.

Ранее Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию, а теперь пытаются сделать виноватой.