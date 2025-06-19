Путин высказался об атаках Израиля на подземные заводы Ирана

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался об атаках Израиля на подземные заводы Ирана. Трансляцию ведет РИА Новости.

Путин высказался об атаках Израиля на подземные заводы Ирана
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«Подземные заводы Ирана существуют, ничего с ними не произошло», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что возможное мирное соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность. Путин также выразил мнение, что Москва могла бы продолжить работу с Тегераном в мирной атомной энергетике и изложила соответствующую позицию Вашингтону и Тель-Авиву.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что 17 июня разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, и тот предложил главе Белого дома быть посредником на Ближнем Востоке. По его словам, он предложил Путину «сначала разобраться с Россией», а потом заняться Ближним Востоком. Трамп выразил уверенность, что «там тоже все уладится».