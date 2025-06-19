Путин высказался о торговых войнах и ограничениях

Москва всегда выступает за справедливый миропорядок и соблюдение правил мировой торговли. Кроме того, РФ против ведения торговых войн и введения всевозможных ограничений, подчеркнул президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного места к другому, - подчеркнул российский лидер. - Мы выступаем против всевозможных торговых войн, ограничений и так далее".