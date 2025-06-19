Францию сочли возможным мостом для примирения РФ и Европы

Французские компании контактируют с Москвой, есть надежда, что Париж поможет примирению Европы и России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РБК.

Он подчеркнул, что РФПИ сейчас помогает целому ряду французских бизнесов в России. Дмитриев выразил надежду на то, что "французский мост станет конструктивной силой". До этого Дмитриев прокомментировал заявление председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о необходимости введения санкций против фонда, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.

Он заявил, что фон дер Ляйен признает, что РФПИ является важным каналом финансирования проектов модернизации экономики РФ и усиления ее промышленной базы. По его словам, высказывания председателя ЕК связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине, крайне недоволен деятельностью фонда по восстановлению отношений России и США и участием в российских миротворческих инициативах.