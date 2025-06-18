Руководство Украины обладает компроматом на западных политиков, причастных к спланированным терактам и диверсиям в России, в том числе британских. Об этом в среду, 18 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

© Вечерняя Москва

— У них же есть еще информация <...> в виде компромата на то или о тех западных политиках, кто и как участвовал в спланированных террористических операциях <...>. Поэтому Запад получил не просто enfant terrible, Запад получил новую террористическую ячейку, причем уникальную террористическую ячейку, которая представляет европейцев, — подчеркнула дипломат в интервью журналисту Рику Санчесу, ее цитирует RT.

11 июня Захарова заявила, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* признался в совершении неправомерных действий в России, сказав о подготовке диверсий на территории страны. Представитель МИД РФ охарактеризовала его действия как «явку с повинной», подчеркнув, что киевский режим является террористической группировкой с националистической идеологией.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.