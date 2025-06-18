Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT оценила результаты переговоров с Киевом, отметив, что есть конкретные результаты, но украинский лидер Владимир Зеленский их таковыми не признает.

«Он сказал, что два раунда переговоров не привели ни к чему. Как не привели ни к чему? Состоялся обмен пленными», — отметила Захарова, добавив, что Зеленскому «до людей дела нет».

Ранее представитель МИД отметила, что Запад приучил Киев «как капризного ребенка» и «ублажает» его всем, чего он потребует. По мнению дипломата, вместе с этим украинские власти «не хотят работать», требуя от других, чтобы им «все строили, восстанавливали».