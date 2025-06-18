Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас следить за градусами во избежание тревожных галлюцинаций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с Россией сегодня большинство стран, за которыми стоит будущее многополярного мира.

«А западным меньшевикам стоит все-таки последить за градусами во избежание новых тревожных галлюцинаций», — подчеркнул политик.

Ранее Каллас заявила, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она уверена, что у нее якобы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.