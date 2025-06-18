Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп, говоря о вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, имел в виду беседу, которая состоялась 14 июня.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Сейчас политическая жизнь настолько насыщена событиями, что когда ты говоришь "вчера", то подразумеваешь ретроспективу, последние три-четыре дня как минимум. Речь идет именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение», — сказал представитель Кремля.