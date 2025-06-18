Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп, говоря о вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, имел в виду беседу, которая состоялась 14 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.