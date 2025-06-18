Спецпредставитель Путина назвал бюрократию Евросоюза тупой

Бюрократия Европейского союза (ЕС) является «тупой и идиотской», поскольку из-за нее оставшиеся связи сообщества с Россией рушатся.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Важно, чтобы были созидательные силы, которые, по-хорошему, нужно поддерживать по аналогии с поливанием цветов. А эта тупая европейская бюрократия, реально идиотская, разрушает последние оставшиеся мосты между ЕС и Россией, это невероятно глупо. В этом контексте, мне нравится выражение "выстрелили себе же в ногу"», — сыронизировал спецпредставитель главы государства.

При этом Дмитриев подчеркнул, что России и странам объединения важно поддерживать связи, и он выразил надежду, что высшие европейские лидеры «это тоже понимают». В противном случае, если бюрократы захотят полностью разрушить мосты с Москвой, то они «столкнутся с волной негодования собственного населения».

Ранее Дмитриев заявил, что усилия действующей американской администрации во главе с Дональдом Трампом помогли начать прямой диалог между Россией и США.