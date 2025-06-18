Владимир Зеленский пронизан ненавистью к людям другой национальности и изуродован неограниченной властью на Украине, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью Рику Санчесу на RT.

«Вы хотите, чтобы я рассматривала его как просто нормального человека? Он человек, пронизанный ненавистью к людям другой национальности. Человек, который давно, очень давно сидит на наркотиках, простите меня, я должна это сказать. Человек, который изуродован коррупцией, неограниченной властью... Как вы хотите, чтобы мы к нему относились?» — сказала дипломат в интервью Санчесу на полях Петербургского международного экономического форума.

В начале июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевская верхушка одновременно просит приостановить боевые действия и требует встреч на высшем уровне, но проводить подобные встречи с террористами невозможно.

По словам президента, теракт, совершённый украинскими спецслужбами в Брянской области, показывает, что сегодняшний нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию.