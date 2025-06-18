Глава РФПИ рассказал о приоритетных направлениях в диалоге РФ и США

Россия и США активно обсуждают проект в различных сферах.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

«Энергетика, Арктика, редкоземельные металлы, сотрудничество в космосе — это те сферы, где идет активное обсуждение различных проектов», — сказал глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что также между Россией и США параллельно идет политический диалог.

16 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что тема Ирана звучит в контактах России и США. По его словам, Москва передавала соответствующие сигналы Вашингтону. При этом замминистра отметил, что в последние дни диалог происходил на профильных международных, многосторонних площадках.

В мае Рябков заявил, что российско-американские контакты по Украине не прерываются. Дипломат подчеркнул, что США хорошо известна позиция России.