МИД России: третья мировая война разрушит цивилизацию
Третья мировая война уничтожит цивилизацию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
«По совокупности третья мировая война просто уничтожит цивилизацию... Поэтому важно этого не допустить», — цитирует его ТАСС.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что Владимир Зеленский ради удовлетворения собственных амбиций готов «взорвать весь мир».