МИД России: третья мировая война разрушит цивилизацию

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Третья мировая война уничтожит цивилизацию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

МИД России: третья мировая война разрушит цивилизацию
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«По совокупности третья мировая война просто уничтожит цивилизацию... Поэтому важно этого не допустить», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что Владимир Зеленский ради удовлетворения собственных амбиций готов «взорвать весь мир».