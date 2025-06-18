Песков раскрыл, как западные СМИ передают слова Путина

Западные информационные агентства в большей части не искажают точку зрения президента России Владимира Путина, когда речь идет о прямом общении с ним, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее представитель Кремля сообщил, что корреспонденты ведущих международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.

«Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают», — отметил Песков.

Вместе с тем, заметил пресс-секретарь, в дальнейшем, «в плане комментариев и переработке этих новостей», возникают искажения.