Хинштейн возмутился коррупционным схемам Смирнова на посту главы Курской области

Находящийся под следствием экс-губернатор Курской области Алексей Смирной занимался коррупцией в условиях боевых действий, что находится «за гранью добра и зла». Об этом в среду, 18 июня, заявил временно исполняющий главы региона Александр Хинштейн.

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По словам губернатора, при его предшественнике образовалась большая очередь на получение региональных выплат за ранение и гибель военнослужащих специальной военной операции. Он уточнил, что она начала формировать с июля 2024 года. При этом предыдущая администрация тогда объяснял эту проволочку, из-за которой положенные средства не получили 151 семья «нехваткой денег».

— Этот отрыв, конечно, у меня всегда вызывал и будет вызывать возмущение, когда власть создает для себя более чем комфортные условия для жизни, а люди при этом чувствуют себя по-другому, — передает слова Хинштейна «Комсомольская правда».

О задержании Смирнова стало известно вечером 16 апреля. Еще в декабре 2024 года Следственный комитет РФ установил связь между Смирновым и Лукиным и вызвал экс-губернатора на допрос. Незадолго до этого суд арестовал бывшего главу «Корпорации развития Курской области» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.