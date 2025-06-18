Захарова дала совет молодому поколению

Захарова молодому поколению: читайте классику и не отвлекайтесь на инфомусор
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях ПМЭФ посоветовала молодому поколению читать классическую литературу и не отвлекаться на информационный мусор. Ее слова приводит РИА Новости.
Она порекомендовала молодежи «учиться» в школе и институте, отметив, что это «время получения знаний».
«У вас есть время получать знания и получать не только на школьной, институтской скамье, но и получать знания, читая. Потом не будет времени читать классику. Читайте классику, не отвлекайтесь на информационный мусор», — сказала она.
Захарова также посоветовала расширять кругозор, заниматься спортом или еще какой-либо активностью и проявлять гражданскую позицию.
«Помощь нужна и молчаливая, когда никто о ней не просит. Ты понимаешь, что ты можешь помочь. Не проходите мимо», — призвала дипломат.
Также Захарова заявила, что Россия прикладывает все усилия по сохранению мира от катастрофы.