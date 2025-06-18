В Госдуме указали на незавидное положение Зеленского после саммита G7

После саммита G7 в Канаде положение президента Украины Владимира Зеленского ухудшилось, поскольку ему не удалось заручиться поддержкой Запада. Такое мнение в интервью aif.ru высказал депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

© Газета.Ru

Более того, не на руку Киеву играет конфликт на Ближнем Востоке, обратил внимание парламентарий.

«Понятно, что многие средства ПВО, предназначавшиеся для Украины, уйдут теперь на защиту Израиля, потому что их «Железный купол» оказался несовершенным. Иранцы запускают старые ракеты, «Купол» сбивает их, а за ними летит «гиперзвук». <...> А для наших ребят это нормально: станет больше возможностей попасть по целям противника», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что «крах Киева уже наступил, а сейчас пропасть расширяется».

Как пишет The Guardian, Зеленский на прошедшем саммите «Большой семерки» выглядел печальным, а украинские дипломаты оказались «разочарованными и озлобленными» отказом американского лидера Дональда Трампа сделать республику приоритетом.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что несостоявшаяся встреча президентов США и Украины на саммите Группы семи в Канаде стала ударом для Киева.