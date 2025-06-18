Президент России Владимир Путин отметил, что главная задача - улучшение жизни людей, развитие здравоохранения и образования, решение экологических задач и улучшение облика городов.

"Наша главная, важнейшая задача - это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие системы здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее", - указал глава государства, открывая совещание по экономическим вопросам.