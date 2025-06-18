В России отреагировали на попытку прорыва под Курск испаноговорящих наемников ВСУ

В Госдуме отреагировали на попытку прорыва испаноговорящих бойцов в Курскую область. Депутат нижней палаты парламента заявил в беседе с «Лентой.ру», что ВСУ посылают иностранных наемников в Курскую область в качестве расходного материала.

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По словам политика, туда приезжает много наемников из Латинской Америки, которые считают, что приехали на «сафари».

Депутат пояснил, что у себя они привыкли видеть в качестве своих противников максимум вооруженных пистолетом людей, а здесь они не понимают, куда попали.

Парламентарий добавил, что русская земля примет наемников метра на три в глубину.

Ранее сообщалось, что испаноговорящие бойцы предприняли попытку пересечь государственную границу в Курской области.